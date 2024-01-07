Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно обережно поводитися з грошима

День негативної енергетики, протягом якого важливо економити свої сили, не витрачаючи їх на справи, які можна відкласти вбік. Необхідно економно витрачати будь-які ресурси, зокрема й матеріальні: передусім це стосується фінансів, до яких варто поставитися з максимальною ощадливістю.

Сьогодні, 7 січня, обережно поводитися з грошима необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо не брати і не давати їх у борг.

Лев

Левам, які вирізняються щедрістю і намагаються обдарувати добром весь світ, сьогодні варто включити "режим жадібності". Давати сьогодні гроші в борг – погана прикмета для представників цього знака, через що фінанси незабаром можуть на них "образитися".

Терези

Терезам, як би сильно вони не потребували коштів, не варто позичати гроші у будь-кого, особливо у друзів і рідних. Обставини не дозволять представникам знака повернути їх швидко та в повному обсязі, що може негативно вплинути на взаємини з кредиторами.

Козоріг

Козорогам, які з особливою обережністю ставляться до своїх фінансів, і сьогодні не варто відступати від своїх правил. Давши гроші в борг комусь із друзів чи близьких, вони, на превеликий жаль, найімовірніше, ризикують їх ніколи більше не побачити.

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