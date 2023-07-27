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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно обережно ставитись до нових знайомств

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно обережно ставитись до нових знайомств

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

Нинішній день – не найкращий час для спілкування, тому, якщо – через його будній статус – не можна залишитися на самоті, потрібно хоча б триматися подалі від людей – як у прямому, так і переносному значенні. Особливо обережними важливо бути до нових знайомств – людина, яка увійшла таким чином до ближнього кола, може виявитися зовсім не такою, якою здасться на перший погляд.

Сьогодні, 27 липня, обережно ставитися до будь-яких знайомств необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них краще взагалі відмовитися від спілкування з новими людьми.

Стримані і, ніде правди діти, прохолодні Діви (22.08 – 23.09) виявляють яскраві емоції, коли йдеться про ділові і – особливо – фінансові питання. Сьогодні їм цілком може здатися, що вони зустріли людину, яка допоможе їм втілити важливі професійні – і грошові – проєкти. На жаль, враження про нового знайомого, найімовірніше, виявиться оманливим, тому не варто йому довіряти.

Підозріливі Скорпіони (24.10 – 22.11), як правило, не дуже охоче знайомляться – вони затишно почуваються в тому колі, яке вони вже мають. Але сьогодні, всупереч своїм правилам, представники знака можуть піддатися чарам незнайомої людини, яка захоче з ними зблизитися. Ось тільки наміри у неї будуть не найблагородніші, тому від знайомства — принаймні близького — краще відмовитися.

Романтичні і, водночас, практичні Риби (19.02 – 20.03) втрачають усі свої ділові якості, коли на горизонті з'являється людина, яка, як їм здається, може стати героєм їхнього роману — зрозуміло, любовного. Однак цього дня інтуїція, яка зазвичай підказує представникам знака правильне рішення, може помилитися, а отже, вони ризикують вибрати у нові знайомі не ту людину.

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Дата публікації
Перегляди
333
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