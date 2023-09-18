Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно обирати між добром і злом

День протистояння добра і зла, який завжди ставить людину перед вибором, чому надати перевагу – світлові чи темряві. Обставини складуться таким чином, що уникнути його не вдасться, але до можливих варіантів необхідно поставитися з великою обережністю: здавалося б, добрий вчинок надалі може змінити знак з "плюса" на "мінус".

Сьогодні, 18 вересня, обирати між добром і злом доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке рішення стане особливо важливим.

Близнята

Близнята часто плутають поняття, вважаючи добро злом – і навпаки, що заводить їх у безвихідь. Нинішній день – не виняток, тому сьогодні представникам знака вкрай важливо зайвий раз проаналізувати дані, які є у них, і – щоб згодом не шкодувати – зробити з них правильні висновки.

Терези

Терези коливаються завжди і в усьому – їм важко зупинитися на одному з двох варіантів, оскільки кожен із них здається їм однаково привабливим, і вибір між добром і злом викликає у них такі ж проблеми у вигляді нерішучості та страху схибити. Зірки радять їм обирати добро і запевняють: вони не помиляться.

Риби

Риби чудово розуміють, який варіант ґрунтується на добрі, а який – на злі, що, втім, не заважає їм обирати друге, якщо їм це вигідно. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм зрадити свою звичку і зробити крок у бік добра – згодом вони зрозуміють, що це був єдино правильний вихід із ситуації.

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