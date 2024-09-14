Три знаки Зодіаку, яким сьогодні необхідно очистити своє житло від негативу

День, коли добро має тріумфувати на всіх рівнях – у вчинках, словах і навіть думках…, а ось зло – навіть на ментальному рівні – є категоричним табу, оскільки покарання за нього не змусить себе довго чекати. Також дуже важливо позбавлятися негативу у всіх сферах життя – професії та особистого життя до свого житла.

Сьогодні, 14 вересня, видаляти негатив зі свого життя необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо очистити від нього своє житло.

Рак

Раки – найбільш господарський знак Зодіаку, тому своє житло завжди утримують в ідеальному порядку, але ще одне прибирання – на погляд зірок – точно зайвим не буде, особливо якщо її мета – позбутися речей, якими давно ніхто не користується, а вони якраз і накопичують негативну енергію.

Діва

Діви при всій пристрасті до порядку, яка властива представникам знака, часто страждають на «синдром Плюшкіна», через що їм важко розлучатися з речами, навіть якщо вони вже не уявляють жодної цінності – чому б не віддати їх тим, хто їх потребує?

Стрілець

Стрільців не назвеш неряхами у буквальному значенні цього слова, але той факт, що вони завжди поспішають і, як наслідок, не доводять почате до кінця, часто підводять представників знака. Сьогодні їм потрібно прибирати ретельно, вимітаючи пил із найдальших кутів, у яких і «оселився» негатив.

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