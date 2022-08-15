Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно остерігатися скандалів

Один із найнебезпечніших днів місячного календаря загрожує сварками та скандалами – напруженість, що буквально висить у повітрі, виливатиметься у з'ясування стосунків на всіх рівнях. Наслідки таких конфліктів можуть бути найважчими і неприємними, тому важливо максимально їх уникати.

Сьогодні, 15 серпня, остерігатися скандалів необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони можуть бути особливо небезпечними.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни відомі своєю вибуховою натурою — якщо вони стали на стежку війни, ніхто і ніщо не в змозі їх зупинити — вони дійдуть нею до кінця. Знаючи за собою таку особливість, його представники мають сьогодні – втім, як і завжди – контролювати свої емоційні сплески, інакше вони легко можуть нажити собі серйозного ворога серед знайомих чи сусідів.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви славляться своєю стриманістю — мало хто може вивести з себе цих "снігових королів", але якщо людині це вдасться, вона побачить "небо в алмазах" — у прямому сенсі цього слова. Якщо ж ідеться про рідних та близьких людей – як у сьогоднішньому випадку, то конфлікт легко може призвести до справжньої катастрофи сімейного масштабу, якої треба намагатися уникнути за всяку ціну.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — справжні королі та королеви скандалу, вони лаються віртуозно і досягають у цьому "мистецтві" немислимих висот. От тільки сьогодні їхня пристрасть до конфліктів може їх підвести, бо вони, найімовірніше, вирішать з'ясувати стосунки з начальством: воно захоче поставити представників знака на місце, що може призвести до більш ніж серйозних наслідків – наприклад, звільнення.

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