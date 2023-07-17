Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно перебувати у стані дзен

День, коли закладається фундамент на весь наступний місячний цикл, тому сьогодні не варто ставати до початку будь-якої нової справи — вона рухатиметься повільно, а то й зовсім загальмується. Час краще витратити на складання планів і визначення тактики та стратегії досягнення мети – як професійної, так особистої. Найголовніше в цей час – зберігати спокій і доброзичливо ставитись до оточення.

Сьогодні, 17 липня, зберігати спокій важливо для представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка виявиться особливо важливою.

Схильні до меланхолії Раки (22.06 – 22.07) можуть постраждати від своїх дій, хоча спрямовані вони будуть винятково на добру справу – наприклад, на примирення з близькою людиною. Ось тільки сльози, істерики та закиди навряд чи допоможуть налагодити стосунки, тому якщо виникне необхідність щиро поговорити з близькою людиною, потрібно зберігати спокій.

Скорпіонам (24.10 — 22.11), у яких на перший план вийдуть робочі стосунки, дуже важливо зберігати спокій у взаєминах із колегами та начальством. Інакше вони можуть зірвати виконання важливого завдання та налаштувати проти себе керівництво, яке знайде спосіб відплатити їм за сперечливість, – наприклад, не включити їх до списків на довгоочікувану премію, тож їм краще поводитися максимально спокійно.

Неврівноважені Водолії (21.01 – 18.02) можуть стати жертвою власних нервів у будь-який момент: на роботі, вдома та навіть у громадському місці – наприклад, у супермаркеті. Роздратування викличуть люди, що оточують їх, які поводитимуться зовсім не так, як представникам знака того б хотілося. Порятунком від нервового зриву та його наслідків стане стан дзен.

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