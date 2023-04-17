Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно підтягнути "хвости" у справах

Незважаючи на те, що на календарі понеділок, від якого прийнято розпочинати нові справи, сьогодні для них не підходить. Найкраще цього дня завершити ті професійні проєкти, які з якоїсь об'єктивної чи суб'єктивної причини були відкладені на потім. Це дозволить розчистити плацдарм для нових звершень, а час для них настане вже за кілька днів.

Сьогодні, 17 квітня, завершити розпочаті раніше справи необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них підтягнути "хвости" особливо важливо.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, незважаючи на властиву їм легковажність, дуже відповідально ставляться до своєї роботи і зазвичай не допускають "зависання" своїх справ. Але, найімовірніше, через підготовку до свята якісь із них вони запустили, тепер настав час виправляти становище, повертаючись до вирішення питань, які були поставлені на паузу.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, будучи головними зодіакальними акуратистами, люблять лад у справах, тому закінчують роботу над ними вчасно, а іноді й з випередженням. Сьогоднішнє запізнення вони, найімовірніше, сприймуть як виклик собі, тому докладуть масу зусиль для того, щоб закрити всі проєкти, що "зависли", нинішнім днем, і дуже в цьому сенсі досягнуть успіху.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії часто кидають розпочаті ними проєкти на півдорозі через свою безладність – водиться за ними такий гріх. Але сьогодні їм слід зібрати волю в кулак і завершити все, з якоїсь причини загальмувалися. Якщо ж вони цього не зроблять, то не зможуть вчасно розпочати вирішення нових професійних питань, а це не найкраще позначиться на їхньому авторитеті.

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