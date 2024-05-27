Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно побоюватися токсичних людей

Нинішній день належить до найнебезпечніших – диявольських чи сатанинських – у місячному циклі, він характеризується підвищеним вмістом негативу у всіх сферах життя. Оскільки його вплив виявиться дуже потужним, необхідно виявляти максимальну обережність.

Сьогодні, 27 травня, виявляти обережність необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них слід побоюватися токсичних людей, які захочуть підживитися їхньою енергією.

Скорпіон

Скорпіони, які готові дати відсіч будь-кому, перед близькими та коханими людьми, як правило, беззахисні, і хтось із тих, хто перебуває поряд, сьогодні може цим скористатися. Але, будучи попередженими про таку небезпеку, вони можуть підготуватися та уникнути цього.

Стрілець

Стрільці, яких переповнює енергія, є ідеальними донорами для токсичних людей, сьогодні стануть для останніх максимально привабливими. Найкращий спосіб уникнути впливу людей, які захочуть підживитись енергією представників знака, не спілкуватися з ними.

Водолій

Водолії часто "розкидаються" енергією, в якій не відчувають нестачі, праворуч і ліворуч. Але сьогодні професійне завдання, над яким вони працюють, вимагатиме багато сил, не варто ділитися ними, реагуючи на недоброзичливців та заздрісників.

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