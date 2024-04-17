Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно подбати про довготривалі запаси

День, який астрологи з давніх-давен пов'язували з одним із найвідоміших біблійних персонажів – Ноєм, який, побудувавши ковчег, зміг врятуватися сам і врятувати свою родину від Всесвітнього потопу. Цей час бажано присвятити спілкуванню з близькими – рідними та друзями, а також подбати про різноманітні запаси, які допоможуть без втрат провести не найпростіші часи.

Сьогодні, 17 квітня, подбати про свою сім'ю необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо подбати про довготривалі запаси.

Телець

Тельці, мабуть, найбільше залежать від комфорту, і особливо – від харчування, яке, на їхню думку, має бути не лише повноцінним та збалансованим, а й обов'язково смачним. Чому б – на випадок перебоїв у постачаннях – не запастись ним у вигляді консервів.

Рак

Ракам, для яких найважливіше – атмосфера в домі, зокрема й у плані температури, непогано було б подбати про прилади, які допоможуть її зберегти у разі перебоїв зі світлом – наприклад, обігрівачі чи генератор, а ще краще і те, й те одночасно.

Терези

Терезам необхідно зробити запаси не матеріальної, а моральної якості — найімовірніше, йтиметься про знання, які дуже скоро знадобляться їм у роботі. Головне пам'ятати, що зайвими вони не бувають, тож намагатися прочитати максимум професійної літератури.

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