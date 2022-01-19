Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно подолати сумніви у своїх силах

День якнайкраще підходить для духовного вдосконалення – у кожного з нас є шанс стати кращим: добрішим, щедрішим, доброзичливішим, чуйнішим. У цей час також можна – і потрібно – працювати над своєю самооцінкою: особливо це стосується тих, у кого занижена самооцінка. Але й усім іншим, хто від цього не страждає, не завадить профілактика.

Сьогодні, 19 січня, подолати сумніви у собі та своїх силах необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них підвищення самооцінки особливо важливе.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки відомі своєю скромністю та сором'язливістю, тому над самооцінкою їм необхідно працювати завжди. Але сьогодні обставини складуться таким чином, що їм потрібно буде терміново її "підкачати". Справа в тому, що представникам знаку можуть зробити дуже вигідну професійну пропозицію, а перед потенційним роботодавцем має постати не перелякана від голови до ніг особа, а впевнений у собі професіонал.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви взагалі-то від сумнівів у своїх силах не страждають – навпаки, вони можуть у цьому сенсі дати сто очок уперед будь-кому. Але сьогодні представникам знаку доведеться відвідати якийсь, як кажуть ворожки, казенний будинок, а в ньому – начальницький кабінет, у якому необхідно вирішити дуже важливе питання. У такому разі просто необхідно підвищити свою самооцінку – як це зробити, легко дізнатися з численних "посібників до дії", яких не бракує в Мережі.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – вкрай романтичні особи, які не уявляють свого життя без перманентних, що часом перетікають від одного до іншого, романів. Ось тільки сьогодні об'єкт почуттів може виявитися надто недосяжним і представники знака відчують, що не можуть його зачарувати. Подолати сумніви у своїх силах вони зможуть, згадавши попередні подвиги на любовній ниві – це значно підвищить їхню самооцінку.

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