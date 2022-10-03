Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно помиритися з тими, кого вони образили

День сприятливий для очищення – насамперед морального. Сьогодні можна – і потрібно – зустрічатися зі старими друзями та родичами, проводити час із дітьми – причому чим вони старші, тим більшої уваги потребують. Але найголовніше, що потрібно зробити в цей час – це помиритися з тими, кого образили – звісно, якщо такі люди є.

Сьогодні, 3 жовтня, помиритися з тими, кого образили, необхідно представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них таке врегулювання стосунків є особливо важливим.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям давно не дає спокою сварка з людиною із минулого, про яку вони шкодують не один місяць, а можливо, й не один рік. Таке становище дуже засмучує представників знака, та зробити перший крок заважає властива їм гординя – вони до останнього вичікуватимуть, доки скривджена ними людина сама піде на примирення, але сьогодні зірки рекомендують їм зробити це першими.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви часто ображають людей навколо своєю зарозумілістю і зневагою. Причому здебільшого можуть цього навіть не помітити – їм здається, що вони поводяться більш ніж доброзичливо, тому дуже дивуються, що спілкування з ними уникають. Сьогодні чудовий день для того, щоб помиритися – вибачення будуть охоче прийняті.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці часто ображають інших людей мимоволі, навіть не розуміючи, як їм це вдалося: просто ляпнули щось, не подумавши, чим зачепили людину за живе і, що неприємно, нажили собі ворога. Переконувати представників знака спочатку думати про те, що кажеш – справа марна, а от вибачитися за свою нетактовність хоча б сьогодні можна і потрібно.

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