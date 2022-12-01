Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно помиритися з тими, кого вони образили

День, коли необхідно не лише отримувати уроки з минулого, а й намагатися виправити скоєні раніше помилки. Щоправда, щоб це зробити, необхідно провести ревізію своєї поведінки за попередній час і зробити висновки щодо того, що було правильно, а що – ні: з часом це, як правило, стає очевидним. Якщо є люди, яких ми несправедливо образили, складуться всі умови для того, щоб з ними помиритися.

Сьогодні, 1 грудня, помиритися з тими, кого образили, необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке налагодження стосунків особливо важливе.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці відомі тим, що в момент роздратування зовсім не думають про те, що і як кажуть: так, можливо, їхній опонент і був гідний критичного зауваження, але навряд чи він заслужив відверту грубість. Каяття в скоєному приходить до представників знака з великою затримкою, але, як відомо, краще пізніше, ніж ніколи, тим більше, що скривджена ними людина буде налаштована добродушно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони вміють ображати інших витончено та віртуозно: людина, яку їм вдалося принизити, навіть не завжди одразу розуміє, що з нею сталося, а коли до неї нарешті доходить сенс того, що відбувається, як правило, буває пізно махати кулаками – бійка давно закінчилася. Сьогодні нічого не завадить представникам знака також витончено та віртуозно перепросити за свою поведінку – їм вибачать.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії самі не завжди одразу розуміють, що когось образили: їм здається, що вони просто вдало пожартували, а людина чомусь не хоче більше з ними розмовляти. Сьогодні, усвідомивши – нарешті – свою провину, представники знака захочуть помиритись, і це гідне хвали. Головне, щоб у цій ситуації їм знову не захотілося пожартувати, інакше вони не згладять ситуацію, а навпаки, ще більше посилять її.

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