Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно поставити крапки над "і" у поточних стосунках

Не найлегший день: напруженість, яку люди відчуватимуть протягом цього часу, негативно позначиться на продуктивності праці та якості особистих стосунків. Час сприятливий для того, щоб поставити крапки над "і" у взаєминах, які поки що остаточно не визначені: настав час вирішити, закінчувати їх або дати шанс на продовження.

Сьогодні, 11 листопада, поставити крапки над "і" у стосунках, статус яких досі не визначений, можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них зробити це потрібно обов'язково.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, які до певного часу є одним із найтерплячіших і врівноважених знаків, рано чи пізно доводиться зіткнутися із ситуацією, яка ставить їх перед вибором: терпіти невизначеність і далі чи таки припинити її, обравши для цього позитивне чи негативне рішення. Ось і сьогодні їм нарешті потрібно визначитися з тим, як вчинити зі своїм давнім – можливо, першим – коханням, яке останнім часом стало для представників знака валізою без ручки, яку шкода викинути, але водночас важко нести.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, ніде правди діти, перебувають у перманентному стані ухвалення рішення щодо того, з ким продовжувати дружити, а кого вивести за коло свого спілкування. Сьогоднішній день винятком із правила не стане – представникам знака належить визначитися, залишити поряд із собою людину, стосунки з якою останнім часом стали надто напруженими, або відпустити її від себе навсібіч. Яким би не був їхній вибір, у результаті – так вони вже влаштовані – все одно залишаться незадоволеними.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези як знак, який ніколи не перебуває в рівновазі, обираючи то одне, то інше, і сьогодні залишаться вірними собі. Перебуваючи у пошуках важливого рішення щодо їхніх стосунків з кимось із близьких людей, представники знака кидатимуться туди-сюди, то даючи їй шанс на продовження хороших взаємин, то відмовляючи в ньому. Найкращий спосіб припинити коливання внутрішнього "маятника" – обравши одне з рішень, зафіксуватися на ньому і одразу прийняти в роботу, адже так уже не вдасться продовжити постійні коливання.

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