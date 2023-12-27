Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно поставити «плюс» у карму

Сьогодні, 27 грудня, виявляти – всупереч негативним енергіям дня – найкращі якості своєї натури необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо поставити собі «плюс» у карму.

Овен

Овнам необхідно надати допомогу комусь із оточення – наприклад, літній сусідці чи відомій їм багатодітній сім'ї. Перед Новим роком це матиме не лише практичне, а й символічне значення – так вони відкриють нову, щасливу сторінку у своєму житті.

Діва

Діви – не найщедріші представники зодіаку, і сьогодні їм необхідно наступити на горло своєї скупості – якщо не сказати, жадібності – і зайнятися благодійністю. Можливо, на відповідні дії їх спонукає не тільки богопотрібна, а й вигідна справа – зроблене добро одразу повернеться назад.

Риби

Риби дуже люблять робити добрі справи, а потім вислуховувати слова подяки. Сьогодні зірки радять їм допомогти комусь абсолютно безкорисливо – не розраховуючи на «жест» у відповідь. Парадокс цього часу полягає в тому, що саме в такому разі вони так потрібну їм подяку і отримають.

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