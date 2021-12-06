Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно постояти за себе

Не найпростіший день, який покаже людині, наскільки вона слабка і беззахисна перед всесильними космічними енергіями, що особливо сильно вплине на тих, хто схильний до таких почуттів і відчуттів. Втім, усе сказане вище не означає, що треба змиритися з викликами – зокрема й в особі конкретних людей, які можуть сьогодні дати волю проявам свого – незлагідного – характеру.

Сьогодні, 6 грудня, постояти за себе необхідно буде представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вміння давати зжачу виявиться особливо важливим.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – найбільш трепетний і незлобливий знак зодіаку, який не вміє відповідати ударом на удар: зіткнувшись з недоброзичливим до них ставленням, його представники вважають за краще відійти убік – образно кажучи, сховатись у свою мушлю – і перечекати, доки вщухне шторм. Сьогодні їм не вдасться відсидітися і відмовчатись, оскільки в такому разі вони залишаться без важливих професійних преференцій – їх просто відберуть найбільш активні та зубасті колеги.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези дуже хочуть мати для всіх добрий та милий вигляд – їм так подобається, коли оточення хвалить їх і гладить по голові – зрозуміло, у переносному значенні цього слова. Проте сьогодні їм, всупереч бажанню, доведеться вийти із зони комфорту та вступити у боротьбу з тими, хто захоче зайняти їхнє місце під сонцем – як у професійному, так і в особистому сенсі. Представникам знака доведеться дати зрозуміти "окупантам", що це робоче місце — або місце біля цієї людини — належить їм і тільки їм.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, які всюди йдуть пробоєм (мистецтво дипломатії їм незнайоме), люблять скандалити, і перемогти суперечкою їх буває дуже складно. Проте сьогодні вони ризикують нарватися на того, хто в рази перевершує їх у мистецтві крику та лайки. Тому відстояти свої права представники знака зможуть, лише кардинально змінивши тактику – зірки радять їм освоїти аристократичний прийом, який називається "вбити мерзотника зневагою": для цього потрібно трохи підняти одну брову і промовчати, що для них виявиться дуже важким.

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