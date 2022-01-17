Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно позбутися зайвого

День повні можна назвати тихим і спокійним, його гармонійну енергетику не варто порушувати різкими рухами, грубими словами та недоброзичливими думками. У цей час не варто ставати до реалізації нових проєктів, підписувати важливі документи, ухваювати серйозні – передусім фінансові – рішення, а ось упорядковувати робочий стіл – як реальний, так і комп'ютерний, робити прибирання в будинку та позбавлятися зайвих речей – потрібно.

Сьогодні, 17 січня, позбавлятися зайвого, покращуючи тим самим енергетику будинку, бажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така гармонізація навколишнього простору особливо важлива.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, на відміну від представників інших знаків, люблять викидати все, що під руку трапиться: вони впевнені — і це справедливо — що, викидаючи непотрібне, вони звільняють місце для нових покупок, без яких представники знака просто жити не можуть. Ось і сьогодні вони, увійшовши в раж, будуть — в буквальному значенні слова — метати в мішки для сміття все, що трапиться під руку. Можливо, згодом вони й пошкодують про щось викинуте зопалу, але сьогодні будуть впевнені, що в будинку стало легше дихати, та й простору побільшало.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви вважають наведення ладу своїм улюбленим заняттям: якщо для інших воно є роботою – часом, дуже неприємною, то для них це і відпочинок, і релакс, і медитація. Представники знака можуть годинами перебирати своє вбрання, збираючи різні луки і вирішуючи, куди саме можна піти у тому чи тому образі. Єдине завдання, яке їм не до снаги, – це необхідність позбутися частини – хай навіть і незначної – свого гардероба: вони трусяться над кожною річчю, навіть якщо вона давно вийшла з моди, проте сьогодні їм доведеться це зробити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці щодо ладу демонструють нестабільність: сьогодні вони накидаються на домашню роботу як голодний на їжу, вилизуючи будинок або квартиру до бездоганного стану, а вже завтра холонуть до цього заняття і не звертають уваги на брудний посуд у мийці та розкидані речі. Сьогодні їм – хочуть вони того чи ні – доведеться взятися на наведення ладу, а заодно і за сортування речей на потрібні та непотрібні: сковорода без ручки та сукня "мамина вихідна" їм точно ніколи не знадобляться, так що не варто захаращувати навколишній простір.

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