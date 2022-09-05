Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно приділити час своїй родині

День, який має безпосередній стосунок до традицій сім'ї та роду, тому астрологи наполегливо рекомендують провести його зі своїми близькими – батьками, дітьми, коханою людиною. Таке дозвілля дасть людині необхідну для життя і роботи енергію, якою володіють його предки – водночас, чим далі вони розташовані на генеалогічному дереві, тим краще.

Сьогодні, 5 вересня, приділити час своїм близьким необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них особливо важливо провести день у сімейному колі.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам як найбільш сімейному знаку зодіаку приділити час своїм близьким виявиться легко і просто – вони й без будь-якого примусу та понукання з боку зірок із задоволенням це роблять. Сьогодні ж вони підготують зустріч з тими, кого люблять, з особливою ретельністю: оскільки йтиметься про малюків, можна припустити, що результатом стане приголомшливе дитяче свято.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які, як відомо, є справжніми поціновувачами всього прекрасного, цілком можуть взятися за організацію романтичного побачення. Звичайно, у воєнний час можливості у них дуже обмежені, але навряд чи представників знака це збентежить – вони можуть влаштувати розкішну і красиву в усіх сенсах вечерю навіть на живописних історичних руїнах, що розташовані неподалік від будинку.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам зірки наполегливо рекомендують згадати про літніх родичів, які постійно страждають від відсутності уваги з боку зайнятих роботою нащадків – дітей та онуків. Оскільки чашки запашного чаю разом із душевною бесідою їм буде цілком достатньо, представникам знака і морочитися особливо не доведеться – можна буде обмежитися візитом до хорошої кондитерської.

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