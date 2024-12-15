Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно записати "плюсик" до карми

Не найпростіший день місячного календаря, коли на поверхню – як Землі, так і душі людини – виходять сили зла. Дуже важливо не допустити їхнього негативного впливу, але оптимальним варіантом є дія від протилежного: необхідно виявляти кращі якості своєї натури, роблячи добрі справи, що дозволить записати "плюсик" до карми.

Сьогодні, 15 грудня, робити добрі справи необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо приписати собі "плюсик" до карми.

Телець

Тельцям необхідно надати допомогу комусь з людей у своєму оточенні – наприклад, літній сусідці чи відомій їм багатодітній сім'ї. Перед Новим роком це матиме не лише практичне, а й символічне значення – так вони відкриють нову сторінку власного життя.

Козоріг

Козороги – не найщедріші представники зодіаку, і сьогодні їм необхідно наступити на горло своїй жадібності та зайнятися благодійністю. Відповідні дії стануть не лише богоугодною, а й вигідною справою – добро одразу повернеться назад.

Риби

Риби дуже люблять робити добрі справи, а потім вислуховувати слова подяки. Сьогодні зірки радять їм допомогти комусь абсолютно безкорисливо – не розраховуючи на "жест" у відповідь. Парадоксально, але саме в такому разі вони таку потрібну їм подяку й отримають.

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