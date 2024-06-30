Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно дослухатися до поклику серця

Нинішній день астрологи називають часом чоловічої енергетики, коли люди у своїх вчинках і судженнях керуються не почуттями та емоціями, а розумом і логікою. З одного боку, це дозволяє ухвалювати розважливі і прагматичні рішення, з іншого – позбавляє їх, а разом з ними і нас, можливості дослухатися до інтуїції, яка часто-густо дає цінні поради.

Сьогодні, 30 червня, прислухатися до доводів розуму будуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них, незважаючи на його сухі та чітко прораховані міркування, необхідно дослухатися до поклику серця.

Рак

Раки як найсенситивніший знак зодіакального кола, по пораду до інтуїції звертаються завжди, і вона їх не підводить. Сьогодні їм потрібно зробити те, що й завжди: дослухатися до її підказок, які, можливо, йтимуть врозріз із доводами розуму.

Козоріг

Козороги в інтуїцію не вірять, вважаючи її мало не мракобіссям, але сьогодні, ухваливши якесь рішення, як-то кажуть, за здорового глузду та твердої пам'яті, вони можуть відчути, як щось щемить у них всередині: дослухавшись до попередження, самі потім скажуть собі "дякую".

Риби

Риби як найромантичніший знак зодіаку, живуть переважно почуттями, що, втім, не заважає їм бути практичними та розважливими. Сьогодні їм необхідно об'єднати обидва ці початки: спертися на розум і логіку, і водночас "порадитися" з внутрішнім голосом.

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