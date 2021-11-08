Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно дослухатися до своєї інтуїції

День магії і містики, коли багато хто – щоправда, лише тимчасово – відчувають у собі здібності до ясновидіння і пророцтв, вони можуть передбачити майбутнє – як собі, і іншим. Тим, хто не зможе стати оракулом, а це більшість із нас, необхідно дослухатися до свого внутрішнього голосу – він підкаже, як треба поводитися, – що говорити і робити.

Сьогодні, 8 листопада, довіряти своїй інтуїції необхідно всім знакам зодіаку, але для трьох із них "розмова" з нею виявиться особливо важливою.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям – особливо тим із них, хто останнім часом не дуже ладнає зі своєю другою половинкою – необхідно якось виходити зі становища, що склалося. Єдиної поради, як вчинити в цьому разі, яку можна було б дати представникам знака, немає і не може бути. Обставини у кожного свої, тому їм необхідно дати роботу своїй підсвідомості, вона – за допомогою внутрішнього голосу – підкаже, що потрібно зробити, щоб налагодити стосунки з коханою людиною.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – як у жоден інший день – потребуватимуть правильного рішення щодо побудови свого подальшого життя. Не можна сказати, що оточення – друзі та рідні – залишать їх напризволяще, вони дадуть представникам знака масу порад, проте це не той випадок, коли потрібно покладатися на чужу думку – їхнім авторам виявиться не до снаги оцінити всі фактори і зробити єдино правильний висновок, а ось їхньої власної інтуїції таке завдання виявиться цілком до снаги.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, як правило, довіряють своїй інтуїції завжди, і ця – корисна у всіх сенсах – звичка допомагає їм уникати багатьох неприємностей та пасток, які час від часу розставляють їм як інші люди, так і сама доля. Але сьогодні внутрішній голос представників знака звучатиме настільки голосно, що не почути його буде просто неможливо. Важливо не нехтувати його застереженнями, роблячи так, як він підказуватиме.

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