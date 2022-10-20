Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно продемонструвати керівництву свої здібності

День потужної, але водночас чистої, нічим не затьмареної енергетики, яка створює сприятливі умови для професійних успіхів у будь-якій галузі. Необхідно показувати товар – тобто зроблене – людиною, але в той же час не менш важливо демонструвати свої здібності – особливо це стосується керівництва: воно має знати, хто працює під їхнім управлінням.

Сьогодні, 20 жовтня, демонструвати свої здібності безпосередньому керівництву рекомендується всім знакам зодіакального кола, та для трьох із них така самопрезентація є вкрай необхідною.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки відомі своєю скромністю – вони майже ніколи не кажуть про те, на що здатні – в хорошому сенсі цього слова, побоюючись, що їх визнають чваньками. Проте сьогоднішній день – зовсім не той випадок: якщо вони вчасно не вийдуть уперед з натовпу, перспективний і вигідний проєкт може втекти просто з-попід носа, а їм залишатиметься лише лікті кусати від розпачу.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, які впевнені, що вони – досконалість, не вважають за потрібне повідомляти про свої професійні переваги – вони впевнені, що всі й так бачать, що вони на голову вищі від своїх колег. Але сьогодні властива їм гордість – чи гординя – може зіграти проти них: більш прудкі колеги, які не страждають на манію величі, як-то кажуть, обійдуть їх на повороті.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – так уже влаштований цей знак – вихваляються своїми знаннями, вміннями та здібностями доволі часто, але сьогодні – незрозуміло, з яких причин – хотітимуть зіграти скромних і промовчати про свої таланти. І даремно це зроблять: керівництву, яке звикло до того, що представники знака роблять все якісно і вчасно, може спасти на думку "гарна" ідея замінити їх на більш самовпевненого колегу.

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