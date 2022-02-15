Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно провести генеральне прибирання у будинку

День загальної – світової – гармонії, яку не можна порушувати навіть недобрими задумами, а про непорядні вчинки і не йдеться – вони загрожують швидким і різким бумерангом. Ба більше, бажаючи підтримати безтурботність і умиротворення дня, можна – а декому і потрібно – навести лад у думках, робочих документах та обов'язково у своєму житлі.

Сьогодні, 15 лютого, провести генеральне прибирання у будинку необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них очистити його від негативної енергетики особливо важливо.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни часто діють імпульсивно, не замислюючись про наслідки, тому їхні будинки і квартири рідко є взірцем чистоти та порядку. Представники знака самі не усвідомлюють, що така ситуація з їхнім житлом дуже заважає їм у житті: їх буває складно вчасно знайти на робочому столі потрібний документ, через що страждають справи, та знайти у шафі саме те – щасливе – плаття, щоб піти з ним на співбесіду чи презентацію. Сьогодні вони мають шанс покращити своє життя, навівши лад, хоча він надовго і не затримається.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – фанати порядку, тому зіркам у цьому сенсі нема в чому їм дорікнути, хіба в тому, що речей у них надто багато. Вони перевантажують навколишній простір, через що в ньому стає важко дихати — як у прямому, так і в переносному значенні. Іноді представникам знака необхідно "проріджувати" свої запаси, позбавляючись того, чим вони давно не користуються. "Відбраковані" речі, які перебувають у ідеальному стані, бажано віддати на благодійність – заодно й добро комусь вдасться зробити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці дуже люблять чистоту та порядок, але в них не вистачає часу, сил – а часом і бажання – його наводити. Представники знака вічно кудись поспішають, кидаючи речі абияк, тому, де б вони не жили, рано чи пізно їхнє житло перетворюється на звалище потрібних речей, в якому неможливо нічого знайти. До того ж таке нагромадження речей призводить до того, що позитивна енергія не може вільно циркулювати навколишнім простором, що, у свою чергу, спричиняє проблеми в житті, тому генеральне прибирання їм життєво необхідне.

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