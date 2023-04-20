Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно розслабитись

Початок нового місяця – час, коли наші бажання не збігаються з нашими можливостями. Хочеться працювати, займатися творчістю, ушляхетнювати простір навколо себе, але сил катастрофічно не вистачає, тому доводиться обмежувати себе намірами та ілюзіями. Ще краще – розслабитися, тоді можна буде відновитись і накопичити сили для подальших дій.

Сьогодні, 20 квітня, розслабитися необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них відпочинок категорично необхідний.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – рухливий знак, представники якого не вміють сидіти безцільно, але сьогодні їм доведеться відмовитися від будь-яких справ, навіть якщо вони обіцятимуть вигоду – зокрема й матеріальну. Втративши масу сил, працюючи від здійснення нинішнього проєкту, вони, найімовірніше, пропустять важливіший шанс, який випаде їм найближчими днями.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви сьогодні – втім, як і завжди – із задоволенням займуться ушляхетненням свого житла – квартири чи дачі. Ось тільки успіхом їхні дії не увінчаються – представники знака з великою ймовірністю щось зламають або розіб'ють, про що згодом дуже шкодуватимуть. У зв'язку з цим зірки наполегливо радять їм утриматися від домашньої роботи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії рідко беруться за будь-яку роботу з власної волі – найчастіше їм її нав'язують, і сьогоднішній день у цьому сенсі винятком не стане. Однак зірки наполегливо радять представникам знака відмовитися від завдання, оскільки кількість косяків, які вони – через втому – допустять під час його виконання, перевершить усі можливі межі, тож краще відпочити.

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