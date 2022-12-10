Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно суворо контролювати себе

День потужної позитивної енергетики, яка наповнює людей радістю та оптимізмом. Навіть не найприємніші події бачаться нам в іншому – позитивному – світлі, смуток випаровується, як вода на сонці, а на думку спадають лише світлі та радісні думки – загалом, створюється повне відчуття того, що життя налагоджується. Але такий вплив на людину вищих сил має й зворотний бік: на хвилі позитиву легко втратити над собою контроль, а це загрожує словами і вчинками, про які згодом доведеться пошкодувати.

Сьогодні, 10 грудня, контролювати себе необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно робити це особливо суворо.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, якщо йдеться про спонтанні та неадекватні реакції, завжди перебувають у групі ризику: будучи у збудженому стані, вони можуть наламати серйозних дров. Сьогодні, коли у багатьох представників зодіаку відмовляють гальма, вони точно не зможуть – або не захочуть – відповідати за свої вчинки, які правильніше було б назвати витівками. Особливо це стосується тих, хто вирішить вжити трохи алкоголю.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони дуже рідко шкодують себе, хоч їм цього постійно хочеться – у глибині душі вони впевнені, що оточення часто до них несправедливе, але зовні намагаються відповідати іміджу сильних людей, які не мають жодних слабкостей. Тому якщо сьогодні представникам знака не вдасться себе проконтролювати, вони цілком можуть вийти за рамки пристойності: людина, яка ридає на очах у всіх, є сумним видовищем.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — люди, у яких, як заведено говорити в таких випадках, душа навстіж: вони готові бути відвертими з оточенням, навіть не дуже добре їм знайомими людьми, завжди, але сьогодні їхня відкритість може перейти всі межі. Вже завтра представники знака про це пошкодують, оскільки з'ясується, що об'єкт для своїх таємниць вони вибрали, м'яко кажучи, непридатний, тож краще сьогодні не говорити зайвого.

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