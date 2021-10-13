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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно тверезо поглянути на свої можливості

Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно тверезо поглянути на свої можливості

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День, коли люди відчувають потребу в переоцінці як зовнішніх цінностей, так і внутрішніх, властивих людині здібностей і можливостей. Неупереджений і зважений — простіше кажучи, тверезий — погляд на них часто допомагає змінити свою професійну діяльність — а іноді і особисте життя — на краще.

Сьогодні, 13 жовтня, тверезо поглянути на свої можливості зможуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий аналіз виявиться необхідним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята — знак, впевнений в собі і своїх силах, вони вкрай рідко комплексують і мучаться від невідповідності власних прагнень і домагань своїм меті і намірам: їм здається, що вони набагато краще за інших впораються із будь-яким завданням, щобудь-що стоїть перед ними. Однак події нинішнього дня змусять їх відкинути зверхність та оцінити свої можливості — передусім, вони не настільки всесильні, як хочуть здаватися. Неймовірно, але факт: це не ускладнить, а полегшить завдання, яке вони собі намітили.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези — особливо ті з них, хто націлений на досягнення важливої мети — швидше за все, неправильно оцінюють власні сили, тому їм вкрай важливо провести їхню ревізію і з'ясувати, наскільки серйозні їхні можливості. До речі, велика ймовірність того, що їхні висновки будуть несподіваними навіть для них самих — цілком можливо, що їхня впевненість в собі базується на реальних даних, і вони можуть зробити навіть більше, ніж намітили. Гріх не скористатися таким — сприятливим — збігом обставин.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — знак, якому тверезий погляд на власні сили і можливості не завадить ніколи — занадто часто вони схильні перебільшувати. Ось і сьогодні, поставивши перед собою грандіозне — воістину наполеонівське — завдання, вони, схоже, зовсім не враховують той факт, зможуть вони її вирішити чи ні. Аналіз власного внутрішнього стану допоможе їм уникнути безцільної витрати часу і ресурсів, а заодно і розробити грамотну тактику і стратегію своєї роботи.

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