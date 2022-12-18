Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно ухвалювати важливі рішення

День сприятливий для будь-яких важливих і перспективних справ, та оскільки мало хто хотітиме займатися ними у вихідний день, варто зосередитися на важливих рішеннях. Питання це відповідальне і багато в чому визначатиме подальшу долю, тому й поставитися до нього необхідно з максимальною увагою. В іншому ж зіркові енергії створять всі умови для того, щоб ми могли зосередитися на ухваленні рішення, зважити всі аргументи і прийняти єдиний вірний з усіх можливих варіантів.

Сьогодні, 18 грудня, ухвалювати важливі рішення рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них необхідно зробити це обов'язково.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята деякий час тому отримали пропозицію перейти на нове місце роботи, але досі на нього не відповіли. Вони – через властиву їм двоїстість – просто не могли зважити всі доводи за і проти та зрозуміти, де ж їм буде краще: там, де все звично, але нудно, або там, де на них чекає невідомість і вища зарплата. Сьогодні їм нарешті вдасться це зробити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям – особливо тим із них, хто давно збирається змінити місце проживання – саме цього дня стане зрозуміло, варто це робити чи ні. Їм навіть може здатися, що розуміння того, як вчинити правильно, з'явиться саме собою –ніби спуститься звідкись згори. Насправді підсвідомість підіб'є підсумки тривалих роздумів і видасть свій – правильний – вердикт.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам доведеться ухвалити рішення, пов'язане з їхнім особистим життям – найімовірніше, воно стосуватиметься стосунків із близькою людиною: одним із них доведеться зрозуміти, чи є сенс починати стосунки з нею, іншим – чи варто розлучатися. Особливо важливим є другий варіант: представникам знака треба пам'ятати, що повернути все назад згодом не вдасться, тому необхідно добре подумати.

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