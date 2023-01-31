Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно уникати напруження

День вважається енергетичним піком місячного місяця, тому не дивно, що багато хто з нас відчуває в цей час фізичне та емоційне піднесення – сил так багато, що, здається, нібито їх вистачить на будь-яку, навіть найскладнішу і трудомістку справу. Найчастіше це справді так, але деяким із нас все-таки необхідно зберегти як енергію, так і самих себе, адже наші ресурси небездонні.

Сьогодні, 31 січня, уникати напруженості – як фізичної, так і моральної, а як наслідок, і перевтоми, слід усім знакам зодіаку, але трьом із них потрібно особливо дбайливо поставитися до свого організму.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці – знак фізично дуже потужний, але водночас неквапливий, можна сказати, повільний: до своїх сил його представники ставляться дбайливо, витрачають їх економно і тільки у справі. Сьогодні зірки радять їм не відступати від цієї своєї звички, інакше виснаження – аж до повної втрати енергії – не змусить на себе довго чекати, до того ж виявиться, що мета того не вартувала.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків від інших представників зодіаку відрізняє вразливість і недовірливість, які часто змушують представників знака страждати, до того ж іноді – даремно, що називається, на рівному місці. Ось і сьогодні велика ймовірність того, що вони зроблять із мухи слона і переживатимуть так, як уміють це робити тільки вони. В результаті моральне напруження цілком може стати причиною фізичного нездужання.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби взагалі не дуже люблять напружуватися, але сьогодні вони можуть відчути непереборний потяг до роботи: їм здасться, що ось якщо просто зараз не переробити всі справи, що накопичилися останнім часом, то небо впаде на землю. Зрозуміло, це не так: робота не зупиниться, а ось занепад сил представникам знака внаслідок такої – посиленої – діяльності гарантовано.

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