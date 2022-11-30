Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно уникати самовпевненості

Енергія, яка цього дня наповнює організм кожної людини, може зіграти з нею злий жарт: відчуття всемогутності, яке не має під собою жодних підстав, ще нікого не доводило до добра. Під цим впливом можна замахнутися на те, що зовсім не до снаги, і зазнати прикрого – а часом і ганебного – фіаско. Уникнути такого неприємного розвитку подій можна одним-єдиним способом – тверезо оцінюючи свої можливості та не допускаючи зайвої самовпевненості.

Сьогодні, 30 листопада, уникати самовпевненості необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьох із них вона – з великою ймовірністю – поставить у, м'яко кажучи, неприємне становище.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям часто здається, що вони, умовно кажучи, схопили бога за бороду, внаслідок чого й поводитися вони починають відповідним чином – нахабно, а часом і зухвало. Чи варто казати про те, що до добра це їх зазвичай не доводить: здебільшого вони змушені виправдовуватися, пояснюючи, що просто не розрахували свої сили. Тому сьогодні їм треба спочатку добре подумати і лише потому діяти.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – коли потайки, а коли і відкрито – хочуть бути кращими за інших, і в більшості випадків їм це вдається. Але саме така націленість на перемогу є водночас і їхнім слабким місцем – представники знака починають щиро вірити, що всесильні, а це призводить до того, що вони найбільш прикрим чином зазнають поразки та отримують черговий – болісний – удар по самооцінці.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги в глибині душі впевнені, що можуть підкорити будь-яку вершину – як професійну, так і особисту, тому часто кидаються на її штурм, не розрахувавши своїх сил. Сьогоднішній день – не виняток, та як кажуть, хто попереджений, той озброєний: знаючи про те, що наслідки їхньої самовпевненості можуть бути неприємними, вони, можливо, відмовляться від відповідної поведінки.

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