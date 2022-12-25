Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно уникати серйозних фізичних навантажень

Багато хто з нас відчуватиме злість, дратівливість і навіть різноманітні манії – зокрема й манію переслідування. На щастя, до обіду все більш-менш налагодиться, але обережність – в усьому – в цей час не завадить. Особливо важливо відмовитися від фізичних навантажень – вони можуть призвести до серйозних травм.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці – одні з найледачіших знаків зодіаку, за що їм часто докоряють близькі: мовляв, ніж лежати на дивані, краще б зібралися і сходили до спортзалу. Сьогодні їм точно не варто цього робити, тому що спроба різко стати затятим спортсменом може закінчитися погано – травмою. Тому спортивні подвиги краще відкласти на інший день, а сьогодні, за традицією, полежати на дивані.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, які, незважаючи на святковий день, захочуть зайнятися своєю улюбленою справою – наведенням ладу в домі, не варто тягати на собі надто важкі предмети. Так, дубова шафа, яка стояла на одному місці протягом десяти років, цілком може там залишатися ще кілька днів – з нею нічого не трапиться, а от "зірвану" спину доведеться лікувати не лише довго, а й дорого, що в наш час досить важливо.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії – знак розсіяний і неорганізований, що іноді завдає йому неприємностей. Сьогодні саме такий день, коли необхідно уважно стежити за своєю поведінкою – особливо на вулиці: на проїжджій частині не можна нехтувати правилами дорожнього руху, а на тротуарі треба дивитися, куди йдете – під час ожеледиці дуже легко розтягнутися на асфальті та пошкодити руку чи ногу.

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