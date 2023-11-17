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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно відмовитись від помсти

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно відмовитись від помсти

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли складаються сприятливі умови для того, щоб помститися тим, хто завдав нам образу, але перш ніж ухвалити таке рішення і зробити це, необхідно добре подумати – такі дії можуть завдати неприємностей обом сторонам конфлікту – як винній, так і правій.

Сьогодні, 17 листопада, зводити рахунки з будь-ким небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно категорично відмовитися від помсти.

Рак

Раки, незважаючи на властиві йому скромність і доброзичливість, люди досить злопам'ятні і, як наслідок, мстиві: іноді навіть записують, хто і чим їх образив, щоб за першої ж сприятливої можливості помститися. Сьогодні їм не варто нікому нічого пригадувати, бо й їм можуть багато пригадати.

Діва

Дів з повним правом можна назвати геніями помсти: вони — як ніхто інший — можуть довго вичікувати і ретельно готувати цей процес, а потім ефектно підносити свій задум. Але сьогодні щось може піти не так: як би їхня помста – на повну їхню несподіванку – не обернулася проти них самих.

Скорпіон

Скорпіони, які мають не найкращу репутацію в зодіакальному колі, насправді набагато добріші, ніж здаються. Ось і сьогодні їм, здається, не гріх було б відповісти ударом на удар щодо людини, яка їх образила, але представникам знака стане її шкода – не дивно, що вони відмовляться від помсти.

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Дата публікації
Перегляди
32
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