Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно відмовитись від шкідливих звичок

День з темною – негативною – енергетикою, коли під ударом перебуває індивідуальність людини, яка піддаватиметься нападкам з боку найрізноманітніших – недоброзичливих та заздрісних – людей. Щоб не стати їхньою жертвою, необхідно тримати під суворим контролем свої нерви, емоції, дії, слова та звички – особливо шкідливі.

Сьогодні, 21 листопада, відмовитися від шкідливих звичок рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них позбутися цих звичок, що не додають їм здоров'я, особливо важливо.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам – особливо тим, хто останнім часом допався до алкогольних напоїв – настав час "зав'язувати" з цим, оскільки ця звичка незабаром почне їм докучати. Недоброзичливці й так уже почали помічати, що представники знака час від часу поводяться неадекватно, а що буде, якщо вони дізнаються про причини такої поведінки? З репутацією порядної людини, на яку завжди можна покластися, доведеться розпрощатися – на це представники королівського знака, які завжди мають бути на висоті, не можуть піти.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям зірки наполегливо рекомендують сказати рішуче "ні!" курінню, яке представники знака вважають неодмінним атрибутом богемного способу життя. Ну а оскільки вони – через заняття творчістю – зараховують себе до цієї категорії населення, вони буквально не розлучаються із цигаркою. Їм непогано було б дізнатися, що мода на куріння залишилася в далекому минулому, і сьогодні – зокрема й у богеми – попит на здоровий спосіб життя, тому треба звикати до нього, залишивши сигарети осторонь.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам — зрозуміло, передусім тим, хто любить поїсти — давно настав час переглянути свої відносини з їжею і, як наслідок, з холодильником. Звичайно, пристрасть до заїдання неприємних подій, швидше, є розладом харчової поведінки, але це не означає, що в найбільш неприємні життєві моменти вони можуть поглинати все, що трапляється їм на очі. Відображення в дзеркалі давно не тішить, улюблені сукні та джинси не сходяться на талії (і не тільки), та й витрата чимала – на їжу йде дуже багато грошей. Сьогодні складуться сприятливі умови відмовитися від цієї звички.

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