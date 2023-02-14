Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно відмовитися від старого заради нового

Надзвичайно продуктивний день, який обіцяє успіх у всіх сферах діяльності. Глобальні проєкти, реалізацію яких можна розпочинати в цей час, вимагатимуть руйнування старого – або відмови від нього, – до чого потрібно поставитися з розумінням та філософським спокоєм: без цього якісно покращити своє життя не вдасться.

Сьогодні, 14 лютого, відмовитися від старого заради нового доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такі зміни особливо важливі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята давно живуть із розумінням того, що нинішня професійна діяльність їх не влаштовує – ні морально, ні матеріально. Сьогодні вони можуть отримати пропозицію професійної якості, від якої, як то кажуть, не можна відмовлятися. Зірки рекомендують прийняти її, не шкодуючи про зроблене – на колишній роботі перспектив представники знака вже не мають.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам зірки наполегливо рекомендують поміркувати над зміною місця проживання, тим більше, що зараз є можливість переїхати не лише до іншого будинку чи міста, а й до іншої країни. Водночас їм не потрібно нічого руйнувати – згодом вони повернуться додому і продовжать жити і працювати, але зараз найкращі перспективи чекають на представників знака далеко від нинішнього місця перебування.

Водолій (21.01 – 18.02)

Для Водоліїв настав час зізнатися собі в тому, що в колишніх стосунках із людиною, яку вони ще вчора вважали коханою, сенсу більше немає. Вони не влаштовують одне одного ні в моральному, ні у фізичному сенсі – власне, стали чужими одне одному людьми. А отже, необхідно остаточно рвати нитки цього зв'язку, не побоюючись залишитися на самоті: дуже швидко на місце цієї людини прийде інша.

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