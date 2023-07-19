Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно відмовитися від відвідування перукарні

День, на думку астрологів, чітко ділиться на дві частини: перша його половина просякнута знервованістю, що може призвести до дратівливості і навіть агресивності, але після обіду негатив піде на спад і життя повернеться до нормального русла. В цей час можна ухвалювати важливі – як професійні, так і життєві – рішення, підписувати договори та укладати угоди, а ось відвідувати сьогодні перукарню категорично не рекомендується.
Сьогодні, 19 липня, від відвідування перукарні необхідно відмовитись представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них похід туди – категоричне табу.
Доглянуті Діви (22.08 – 23.09), які ретельно стежать за своїм зовнішнім виглядом, до перукарні ходять, як на роботу – за розкладом, намагаючись не пропустити жодного відвідування. Але сьогодні їм краще відмовитися від такого походу, оскільки стрижка, зроблена в цей час, не найкраще відіб'ється не лише на зовнішності представників знака, а й на їхньому здоров'ї.
Цілеспрямовані Стрільці (23.11 – 21.12) ходять до перукарні не за графіком, а за велінням душі: так, якщо їм зранку раптом здалося, що без «тюнінгу» не обійтися, вони кинуть усе і втечуть покращувати свій зовнішній вигляд. Але сьогодні зірки категорично не радять їм це робити: нова стрижка виявиться настільки невдалою, що їм знадобиться час, щоб звикнути до свого відображення у дзеркалі.
Водолії (21.01 – 18.02) люблять стежити за собою – це заняття, як правило, створює їм гарний настрій. Відвідування перукарні в цьому сенсі, мабуть, одне з улюблених занять представників знака, але сьогодні їм краще від нього відмовитися, бо зроблена цього дня стрижка – навіть вдала – призведе до грошових втрат, а отже, краще зачекати.
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