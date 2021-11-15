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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно відмовитися від злих слів та думок

Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно відмовитися від злих слів та думок

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День, протягом якого необхідно бажати тільки добро — будь-які злі слова і навіть думки практично одразу повернуться до свого "джерела" бумерангом. Саме тому доля, зірки та оточення нібито навмисне провокуватимуть кожного з нас, змушуючи до поганих вчинків, чуток і пліток – важливо протистояти їм.

Сьогодні, 15 листопада, відмовитися від злих слів і недобрих думок необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох ыз них вони можуть стати по-справжньому небезпечними.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята хочуть  мати в очах оточення вигляд цяць, але в душі вони далеко не такі лагідні і добрі, якими хочуть здаватися. І якщо в очі вони рідко говорять комусь неприємні речі, у думках вони не соромляться, дозволяючи собі не тільки їдкі зауваження, а й недобрі побажання. Робити так зірки не рекомендують їм завжди, але сьогодні – особливо: буде дуже прикро, коли все те, що вони пообіцяли іншим, станеться з ними самими.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – один із найзлопам'ятливих знаків зодіаку, які можуть пригадати оточенню зроблене ним зло – ну, або те, що вони вважають злом – навіть за кілька років. Ось і сьогодні вони, схоже, відкопають у глибинах своєї пам'яті історію, яка вразила їх деякий час тому, і накличуть – швидше за все, у думках – на голову свого кривдника всі небесні кари. Навряд чи вони будуть готові до того, що все це – до того ж максимально близько до тексту – накриє їх самих.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці славляться тим, що спочатку говорять і лише потім – думають. Як би вони не докоряли собі за нестриманість, вчергове, коли їх зачеплять або роздратують, вони легко піддаються на провокацію, посилаючи, як гоголівська Хівря, на адресу кривдника – як ненавмисного, так і свідомого – якесь прокляття – наприклад : "Щоб ти скис!" Ніхто точно не знає, як саме воно має реалізуватися, але, здається, навряд чи представникам знака хотілося перевірити це на собі.

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