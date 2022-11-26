Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно використати енергію з мирною метою

День потужної космічної енергії, яка може бути заряджена як позитивно, так і негативно – це залежить лише від самої людини. Зрозуміло, необхідно намагатися, щоб сили були спрямовані на позитив, оскільки негатив може зруйнувати як саму людину, так і простір, що оточує її: енергію дня, як горезвісний атом, необхідно направити в мирне русло.

Сьогодні, 26 листопада, використовувати енергію з мирною метою необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така – позитивна – спрямованість особливо важлива.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, черпаючи потужну енергію зі свого поганого настрою, цілком можуть виводити своїх близьких, висуваючи до них непомірні вимоги та претензії – дорікаючи їм, що вони недостатньо люблять представників знака і піклуються про них. Нічого, крім конфлікту і, як наслідок, образ, вони в результаті не отримають, тому краще витратити енергію на корисніше заняття – наприклад, на прибирання квартири.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам сьогодні дуже важко буде вибрати одне рішення з двох: обидва варіанти здаватимуться їм однаково привабливими, тому вони ризикують витратити багато часу і сил – переважно моральних – на те, щоб визначитися з тим, як їм вчинити в ситуації, що склалася. Зірки наполегливо радять їм перенести муки вибору на другий день, а сьогодні зайнятися своїм хобі.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – визнані майстри скандалів, які дозволяють їм вирішувати питання – як ділового, і особистого характеру, а й надають бадьорість духу і оптимізм. Проте сьогодні конфлікт вплине на представників знака негативно – вони стануть злими та дратівливими, тому сьогодні їм краще ні з ким не скандалити, а надлишок сил витратити на суспільно-корисну діяльність.

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