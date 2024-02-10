Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно витрачати гроші з обережністю

Нинішній день, що відкриває місячний цикл, несе в собі чисту та позитивну енергетику, що, проте, не заважає активності різноманітних шахраїв, які наполегливо шукатимуть, кого обдурити. Обережність важливо проявити й у фінансових питаннях – великий ризик витратити більше, ніж можете собі дозволити.

Сьогодні, 10 лютого, побоюватися шахрайства необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо витрачати гроші з обережністю.

Овен

Овнам необхідно відмовитись від великого закупу, на який вони давно збирають гроші. Те, що вони придбають, виявиться зламаним одразу після закінчення гарантійного терміну. Оскільки замість речі, що вийшла з ладу, доведеться купувати нову, від відчуття викинутих грошей обробити не вдасться.

Близнята

Близнятам не варто вирушати на шопінг: з урахуванням знижок на старі колекції вони, найімовірніше, накуплять багато того, що їм зовсім не потрібно. Підрахувавши витрати, вони зрозуміють, що переборщили, до того ж, у них виникне ще одна серйозна проблема: як усе це заштовхати і у без того переповнені шафи.

Терези

Терезам варто з максимальною обережністю поставитися до прохання зайнятися благодійністю, особливо якщо вона виходитиме від людей, яких вони погано знають. Найімовірніше, чуйних представників знака захочуть банально обдурити, але опиратися цьому, враховуючи рекомендації зірок, цілком їм до снаги

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