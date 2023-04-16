Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно виявити ангельське терпіння

День, коли емоції битимуть через край, що не найкращим чином позначиться на наших взаєминах із іншими людьми, боротися з їхніми сплесками – як у себе, так і в інших – допоможе лише ангельське терпіння, яке необхідно буде виявити. В іншому разі можна буде "тонути" в кількості сварок і конфліктів, які впадуть на нашу голову.

Сьогодні, 16 квітня, виявити ангельське терпіння доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них він має – хоча б на цей день – стати головною моральною якістю.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, як правило, бережуть душевний спокій і намагаються не нервувати через дрібниці, але, якщо їх наздожене напад агресії, оточення потрібно ховатися — представники знака можуть довести їх до відчаю. Втім, їм самим такий розвиток подій теж не несе нічого хорошого, тому їм необхідно терпляче ставитися до поведінки оточення, навіть якщо вона буде зухвалою.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків від інших представників зодіаку відрізняє стриманість та толерантність, але сьогодні навіть їм захочеться дати здачі тим, хто вирішить, що може безкарно відчувати їхнє терпіння. Зірки не радять їм цього робити: згодом вони з великою ймовірністю пошкодують про свою нестриманість – не варто псувати собі настрій.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, незважаючи на уявну миролюбність, зовсім не такі прості, як може здатися на перший погляд. Якщо їх роздратувати, вони можуть показати своє справжнє обличчя, а в гніві представники цього знака по-справжньому страшні. Але в цьому разі їм все-таки необхідно виявити ангельське терпіння, незважаючи на те, що оточення може серйозно вивести їх із себе.

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