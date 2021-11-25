Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно виявити щедрість

День багаторазового посилення розумових та інтелектуальних здібностей, коли можна – і потрібно – ділитися накопиченим досвідом із тими, хто цього потребує. Необхідно також виявляти милосердя чи щедрість до людей, які опинилися у складній життєвій ситуації – всі добрі справи обов'язково повернуться сторицею.
Сьогодні, 25 листопада, виявляти щедрість стосовно оточення бажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка буде необхідною.
Близнята (22.05 – 21.06)
Близнята, незважаючи на відкритість і відсутність жадібності, насправді люди скупі: поділитися тим, що вони за правом вважають своїм, їх можуть змусити тільки крайні обставини — тоді, коли просто неможливо вчинити інакше. Сьогодні їм варто вгамувати пристрасть до накопичення і поділитися з іншими тим, чого у них самих у надлишку. Що це має бути, вирішувати тільки їм самим – головне, не скупитися.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Скорпіони, незважаючи на свою, м'яко кажучи, невтішну репутацію, насправді люди щедрі і чуйні. Щоправда, вони — винятково через внутрішні суперечності — маскують свої позитивні якості негативними: образно кажучи, вони не дуже комфортно почуваються в овечій шкурі, тому іноді надягають поверх неї вовчу. Сьогодні зірки рекомендують їм не приховувати свою внутрішню сутність і підтримати тих, хто цього потребує.
Терези (24.09 – 23.10)
Терези добрі за вдачею, але відповідно до своєї натури рішення ухвалюють насилу: терези, які постійно працюють у них усередині, "зважують" необхідність таких дій. Зранку їм здається, що вони просто зобов'язані зробити добрий вчинок, а вже до обіду вони починають сумніватися в його необхідності: а раптом людина зовсім не потребує їхньої благодійності? Сьогодні зірки рекомендують представникам знака не сумніватися і виявляти щедрість щодо оточення.
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