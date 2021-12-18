Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно виявити силу волі

День, коли активізуються сили зла, що негативно позначається на психіці кожної людини, тільки ті, хто має силу волі, стримують свої емоції, ті ж, хто слабший, розкисають і впадають у депресію. Серед останніх багато жертв різноманітних шахраїв, які під приводом втіхи можуть їх обдурити і обікрасти.

Сьогодні, 18 грудня, виявити силу волі необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них така якість характеру стане життєво необхідною.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, так вони вже влаштовані, обов'язково потрібно плакатися на своє "важке життя". Водночас, якщо під рукою немає близьких людей – рідних чи друзів, вони можуть присвятити в подробиці свого особистого життя зовсім сторонніх їм людей: вони впевнені, що їм дадуть якусь чарівну пораду, яка одразу налагодить їхнє життя. Представники знака зовсім не думають про те, як ті, кому вони довірилися, розпорядяться їхніми таємницями — добре, якщо вони просто посміються, але можуть використати їх на шкоду, тому сьогодні так важливо опанувати себе і промовчати.

Лев (23.07 – 21.08)

Левів важко назвати врівноваженими людьми – вони часто втрачають самовладання, особливо, коли хтось насмілюється суперечити, але сьогодні вони можуть бути особливо запальними та емоційними. Представникам знака непогано було б згадати, що в такому стані їх можна брати, що називається голими руками. Тому для їхнього власного блага їм необхідно взяти себе в руки і стримати емоції, інакше вони стануть легкою здобиччю для шахраїв усіх мастей, про що згодом пошкодують.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які і без того постійно вагаються, не бачачи можливості ухвалити одне з двох можливих рішень, сьогодні будуть особливо "розбалансовані" — їх буквально розриватиме на кілька частин. Впоратися з таким станом складно, але необхідно, оскільки ним можуть скористатися непорядні люди, змусивши представників знака ухвалити рішення, явно вигідне їм, а не представникам знака. Якщо власної сили волі не вистачить, зірки рекомендують звернутися за допомогою до тих людей, яким вони вірять – рідним чи друзям.

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