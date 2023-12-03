Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно виявити впертість

День вирізняється потужною позитивною енергетикою, що дозволяє – в буквальному значенні слова – зрушити гори. Його обставини були б сприятливішими буднього дня, коли ми змогли б розвернутися у професійному плані, але і в неділю можна знайти сферу для застосування своїх сил. Але не можна сказати, що все рухатиметься без нашої участі – в багатьох випадках доведеться виявити працьовитість і впертість.

Сьогодні, 3 грудня, зрушити гори в найрізноманітніших життєвих сферах зможуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них доведеться виявити впертість.

Овен

Овни, для яких упертість – їхня фірмова якість характеру, виявляють її в будь-якій життєвої ситуації, тому сьогодні вони зможуть поєднати приємне з корисним. Причому наполягати на своєму необхідно у взаєминах із близькою людиною, яка може припуститися серйозної – і прикрої – помилки. Необхідно докласти максимум зусиль, щоб відмовити її.

Лев

Леви виявляють упертість доволі рідко – їм і без неї найчастіше вдається досягти поставленої мети, адже мало хто може відмовити представникам знака. Та сьогодні їм доведеться наполягти на своєму, обстоюючи особисті кордони у власній родині. Близьким людям непогано буде зрозуміти, що вони потребують спокою та усамітнення, особливо якщо йдеться про вихідний день.

Терези

Терези, незважаючи на зовнішню легкість та ефемерність, мають твердий – а часом і жорсткий – характер, що їм сьогодні і треба буде продемонструвати. Питання, найімовірніше, буде пов'язане з професійним рішенням, яке їм видається найоптимальнішим. Причому вирішити його необхідно буде саме в неділю – завтра вже треба братися до роботи.

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