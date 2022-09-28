Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно виявити завзятість

День активності, зумовленої космічними енергіями – люди матимуть велику кількість сил, що зробить можливим реалізацію навіть найскладніших і найтрудомісткіших проєктів. Енергією для цього зірки людей забезпечать, проте їм самим необхідно виявити важливі для досягнення будь-якої мети якості – наполегливість, завзятість, впевненість у собі: тільки проявивши їх, можна буде досягти поставленої мети.

Сьогодні, 28 вересня, виявити завзятість у досягненні цілей необхідно представникам усіх знаків зодіаку, та для трьох із них така якість особливо важлива.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям не звикати бути завзятими – у них ця якість досягає впертості, коли вони, умовно кажучи, впираються у щось рогами і зрушити їх із місця неможливо. Але сьогодні, наче навмисно, представники знака можуть піти назад і здати свої професійні позиції. Зірки наполегливо радять їм не робити цього, щоб згодом не пошкодувати про свою поступливість.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята не дуже люблять виявляти завзятість – вони вважають за краще дочекатися, коли все – до їхньої вигоди й задоволення – владнається само собою. Та сьогодні – якщо, звісно, вони хочуть досягти поставленої мети – їм доведеться наполягти на своєму. У протилежному разі вони ризикують залишитися ні з чим, а такий результат навряд чи влаштує представників знака – вони дуже не люблять програвати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, як ніхто інший, вміють наполягти на своєму в будь-якій життєвій ситуації і домагаються свого не києм, то палицею – вони використовують різні способи, щоб отримати бажане. Однак сьогодні їм треба буде застосовувати не різноманітність підходів, а наполегливість: хоч би як їх умовляли відступити, вони повинні йти до мети – напролом, у буквальному значенні цього слова.

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