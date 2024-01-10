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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно забути про образи

Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно забути про образи

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

День світлий і чистий, але водночас із дуже тендітною енергетикою, яка може «тріснути» навіть від гучного звуку, не кажучи вже про грубі вислови або різкі рухи. Не варто як ображати інших людей, так і приймати близько до серця чужі слова – навряд чи образа була метою людини, яка їх сказала.

Сьогодні, 10 січня, ображати і ображатись небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо забути про образи.

Овен

Овни можуть зіткнутися з тим, що недоброзичливці щосили спробують вивести їх із себе. Провокацій буде багато, але бажано не реагувати на такі випади, інакше доведеться ще довго переживати події сьогодення.

Телець

Тельцям, які в гніві страшні, сьогодні бажано якнайменше спілкуватися з оточенням і якнайбільше працювати. Це відверне їх як від недружніх випадів із боку,  так і від власної негативної реакції на них.

Козоріг

Козорогам, яким властиві злопам'ятність та мстивість, сьогодні не варто ні на кого ображатися. Закинувши в душу зерно розбрату, вони дуже довго його переживатимуть, у результаті представники знака виснажать свої нерви, нічим не помстившись кривдникам.

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