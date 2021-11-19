Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно зберігати спокій

День кришталевої – чистої та світлої – енергетики, яку не можна порушувати поганими вчинками, злими словами, недобрими думками і навіть надто гучним голосом. Необхідно зберігати спокій, не робити різких рухів, не кричати і сваритися, а демонструвати поміркованість у всьому – від прояву емоцій до меню.

Сьогодні, 19 листопада, зберігати спокій необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них внутрішня нірвана є особливо важливою.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці часто ховають внутрішню напруженість під маскою флегматичності та байдужості, тому оточення розуміє, що справа погана, лише тоді, коли представники знака остаточно втрачають самовладання. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують їм стримувати себе, не впадаючи в лють і бешкет, оскільки, зробивши це, вони ризикують показати себе не з кращого боку і посваритися – аж до розлучення – з найкращим другом чи коханою людиною. Тому для них так важливо зберігати спокій – він утримає їх від непривабливих вчинків.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один із найвразливіших і недовірливих знаків зодіаку, вони переймаються з будь-якого приводу, а іноді й зовсім без нього. Хоч як це сумно констатувати, але шкоду така реакція приносить лише самим представникам знаку – ті, хто завдає їм моральних страждань, близько до серця, як правило, нічого не приймає. Ось і сьогодні вони можуть засмутитися через дрібницю, на яку інші не звернули б жодної уваги, тоді як, збережи вони душевний спокій, цього вдалося б уникнути.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони під впливом зовнішніх обставин можуть не просто засмутитися, а впасти у серйозну – чорну – депресію. Як правило, привід для такої реакції у них має бути справді серйозним – дрібницями, хай навіть і неприємними, цих людей із сідла не виб'єш. Тим не менш, опинившись у такому стані, вони дуже болісно його переживають і насилу з нього вибираються, а всього-то і треба зберігати спокій і не допускати "падіння" у прірву розпачу. Звичайно, за наявності дратівливих факторів це не просто, але можливо.

Читайте також: