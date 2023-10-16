Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно знайти собі справу до душі

День, коли вітаються активні дії, внаслідок яких вдається зробити набагато більше, ніж будь-коли. Бездіяльність не найкращим чином позначається на людях – під її впливом вони можуть стати надто вразливими, недовірливими, дратівливими, істеричними. Найкращий спосіб уникнути такої неадекватної поведінки – знайти собі справу до душі, тоді життя не видасться таким похмурим.

Сьогодні, 16 жовтня, байдикувати не можна всім знакам зодіаку, але трьом із них особливо важливо знайти собі справу до душі.

Рак

Раки дуже люблять займатися господарством, причому вони великі майстри у всіх його сферах, але найкраще їм вдаються кулінарні подвиги. Сьогодні, незважаючи на початок тижня, зірки радять їм показати клас у мистецтві випічки. Так вони не лише заспокояться самі, а й створять удома атмосферу миру та взаєморозуміння.

Діва

Дів заспокоює наведення ладу, причому зовсім неважливо де – у квартирі чи в документах. Але сьогодні їм потрібно вибрати шафу з речами, які вони давно не перебирали. Їх можна буде розсортувати, відокремивши потрібні від непотрібних, і ощасливити останніми нужденних – складний день мине непомітно.

Терези

Терези знаходять спільну мову з недосконалим навколишнім світом, коли стикаються з мистецтвом, тому сьогодні їм обов'язково треба знайти час для цієї справи – наприклад, відвідати музей або театр, бажано оперний. Так представники знака зможуть налаштуватися на позитив на місяць наперед.

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