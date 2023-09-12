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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно зняти рожеві окуляри

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно зняти рожеві окуляри

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день користується репутацією найзагадковішого у всьому місячному календарі: у цей час відкриваються важливі таємниці та секрети, вирішуються завдання, які здавалися нерозв'язними, і приходять нові – необхідні для життя та професійної діяльності – знання. Внаслідок цих процесів багатьом із нас доведеться розлучитися зі своїми ілюзіями, знявши, як кажуть у таких випадках, рожеві окуляри.

Сьогодні, 12 вересня, позбавитися ілюзій необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них особливо важливо зняти рожеві окуляри.

Рак

Ракам, які все і завжди представляють в рожевому кольорі, важливо уважніше придивитися до людини, яка перебуває поруч і претендує на те, щоб стати близьким другом. Найімовірпніше, вона зовсім не та, за кого себе видає, тому треба придивитися до її поведінки і не дати їй зловживати довірою представників знака.

Стрілець

Стрільці, у яких душа навстіж, довіряють людям рівно доти, поки їх не обдурять, не думаючи про те, що до цього можна і не доводити. Сьогодні представникам знака непогано було б заздалегідь подивитися на оточення з критичної точки зору – таким чином вони позбавлять себе неприємних відкриттів у майбутньому, зараз воно виявиться менш болісними.

Риби

Риби, незважаючи на свою романтичність, практичні в багатьох сферах життя, за винятком особистої — тут вони дуже часто нагороджують об'єкт своїх симпатій позитивними якостями, які їм, на жаль, непритаманні. Щоб, побачивши їхнє справжнє обличчя, не відчути глибоке розчарування, необхідно зняти рожеві окуляри самостійно – без сторонньої допомоги.

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Дата публікації
Перегляди
808
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