Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно зробити генеральне прибирання

День революційних змін, які назрівали і готувалися досить давно: настав час, не втрачаючи вдалого шансу, втілювати їх у життя. Можливо, для цього будуьб потрібні завзятість і наполегливість, але без таких якостей важко чогось досягти завжди, а сьогодні – особливо. Час також сприятливий для наведення ладу на всіх рівнях, але насамперед у власному будинку.

Сьогодні, 22 січня, генеральне прибирання в будинку чи квартирі можна робити представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них воно просто необхідне.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, як і їхній тотем, – знак охайний, безлад у їхньому житлі має бути продиктований серйозними причинами – наприклад, авралом на роботі чи сваркою з коханою людиною. Оскільки цього тижня могло бути і те, і те, їм просто необхідно гармонізувати простір навколо себе, благо, на календарі субота, і вони можуть присвятити цьому процесу цілий день або хоч би значну його частину. Лад, який вони отримають у результаті, позитивно позначиться на їхньому моральному та фізичному стані – вони почуватимуться набагато краще, ніж до цього.

Стрілець (23.11 – 21.12)

У Стрільців у будинку рідко буває ідеальний лад: вони постійно кудись поспішають, тому розкидають речі абияк, і вкрай рідко збирають їх назад і тим більше вішають їх у шафу. Водночас самі вони лад люблять, але вважають за краще, щоб хтось навів його за них – так їм набагато зручніше. Але сьогодні представникам знака необхідно самим, образно кажучи, забруднити руки, до того ж процес прибирання принесе їм не тільки користь, а й задоволення: коли підлога чисто вимита, а речі розкладені по місцях, дихається легше.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги — як правило, фанати чистоти, і у них все розкладено по поличках, з кожної з яких вони будь-якої миті можуть, простягнувши руку, взяти те, що їм потрібно. Але останнім часом представники знака, найімовірніше, мали дуже багато роботи, тому лад довелося порушити. Оскільки хаос у власному будинку діє їм на нерви, вони скористаються вихідним днем для того, щоб повернути своє житло у вихідний стан, у якому панує повний лад. Щоправда, схоже, що існує такий ідеальний стан до наступного робочого авралу, але і це вже чимало.

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