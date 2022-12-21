Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно звернути увагу на свої сни

Цьогорічний місячний день пов'язаний безпосередньо з інтуїцією. Тому, ухвалюючи серйозне професійне питання або намагаючись знайти вихід із заплутаної життєвої ситуації, необхідно звертатися не до аргументів розуму, який легко може помилитися, а до порад підсвідомості, яка підкаже правильний вихід. Особливо інформативними в цьому разі виявляться сни, сюжети яких нестимуть серйозне смислове навантаження.

Сьогодні, 21 грудня, звернути увагу на свої сни необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо прислухатися до їхніх підказок.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони – знак містичний, тому завжди звертають увагу на сни, які несуть їм важливі знання, хоча, слід визнати, не завжди ними користуються. Однак сновидіння нинішньої ночі можуть підказати їм, як грамотно вибудувати стосунки з людиною, від якої багато що залежить у їхньому житті – наприклад, безпосереднім начальником. Головне, дослухатися до підказки підсвідомості, а не відмахнутися від неї, як завжди.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги дуже пишаються тим, що не звертають уваги на езотеричну "нісенітницю", але сьогодні їм варто згадати, що робота підсвідомості – цілком реальна річ, із якою важливо рахуватися. Тим більше, що сюжет сьогоднішнього сну повторить ситуацію, в якій представники знака виявилися наяву, до того ж у ньому буде важлива підказка щодо того, як вийти з неї без втрат.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби охоче вірять у все, що вважають містикою – сни, ворожіння на картах, знаки, що їх надсилає доля, і, звичайно ж, астрологію. Тому й сьогодні вони обов'язково звернуть увагу на сюжет сну, який побачать уночі, і правильно зроблять. Таблицю хімічних елементів, яка, як кажуть, наснилася Менделєєву, вони, звичайно, не побачать, але завдяки сновидінням зможуть зробити інше важливе відкриття.

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