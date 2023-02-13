Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно звернути увагу на свої сни

День, коли необхідно контролювати енергетичний потік, що йде до кожної людини, інакше він може вирватися назовні і, як кажуть, наробити клопоту. В цей час також дуже важливо дослухатися до своєї інтуїції – вона може підказати відповідь на важливе життєве чи професійне запитання. Схожий результат дадуть і сни – велика ймовірність того, що вони виявляться пророчими.

Сьогодні, 13 лютого, звернути увагу на сни необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони особливо важливі.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці твердо стоять землі – як у прямому, так і в переносному значенні, тому рідко звертають увагу на те, що вважають "езотеричною нісенітницею". Однак сновидіння, які вони побачать сьогодні, виявляться настільки переконливими, що вони не зможуть від них відмахнутися. І це буде правильно, оскільки нинішній сон може віщувати грандіозні – і позитивні – життєві зміни.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята ставляться до снів байдуже: не можна сказати, що вони зовсім у них не вірять, але й особливого значення не надають. Так буде і цього разу, хоча зірки все ж наполегливо рекомендують представникам знака запам'ятати все, що вони побачать напередодні вночі. Цілком можливо, що у сновидіннях виявиться підказка, яка допоможе їм зорієнтуватися у важливій життєвій ситуації.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони до містики ставляться шанобливо і з розумінням, тому звертають увагу на знаки, зокрема й на сни –запам'ятовують їх, вважаючи, що в кожному з них може бути важлива інформація. Та цього разу на представників знака можуть чекати труднощі – їм буде не так просто розшифрувати сенс побаченого. Натомість якщо їм вдасться впоратися із цим завданням, вони отримають важливу пораду на майбутнє.

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