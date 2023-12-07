Три знаки зодіаку, яким сьогодні ніхто не зможе відмовити

День, коли можна ставити перед собою грандіозні цілі та робити перші кроки на шляху до їхнього здійснення. Можна вирішувати важливі питання, на врегулювання яких ми давно не наважувалися: оточення буде налаштоване благодушно, тому піде назустріч у будь-якому питанні.

Сьогодні, 7 грудня, на позитивну відповідь щодо будь-якого свого прохання можуть розраховувати представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них ніхто не зможе відмовити.

Овен

Овнам зірки наполегливо рекомендують вирішити всі наявні суперечності з керівництвом. Воно готове буде позитивно відповісти на будь-які прохання представників знака, але найперспективнішим напрямом стануть переговори про здобуття нової посади, на яку вони вже давно заслужили.

Діва

Дівам, які перебувають у процесі пошуку нової роботи, варто звернути увагу на пропозицію, яку вони можуть отримати сьогодні. Вона буде вигідною не лише з професійної, а й з фінансової точки зору: зірки радять не бути скромними і чесно говорити про те, на яку суму вони оцінюють свою роботу.

Терези

Терезам – зрозуміло, у разі потреби – необхідно звернутися за допомогою до друзів та рідних. По-перше, вони дуже оперативно та якісно її нададуть, по-друге, зроблять навіть більше, ніж потрібно, і, нарешті, по-третє, ніколи не дорікнуть у тому, що чимось пожертвували заради представників знака.

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