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Три знаки зодіаку, яким сьогодні ніхто не зможе відмовити

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, яким сьогодні ніхто не зможе відмовити

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли можна ставити перед собою грандіозні цілі та робити перші кроки на шляху до їхнього здійснення. Можна вирішувати важливі питання, на врегулювання яких ми давно не наважувалися: оточення буде налаштоване благодушно, тому піде назустріч у будь-якому питанні.

Сьогодні, 7 грудня, на позитивну відповідь щодо будь-якого свого прохання можуть розраховувати представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них ніхто не зможе відмовити.

Овен

Овнам зірки наполегливо рекомендують вирішити всі наявні суперечності з керівництвом. Воно готове буде позитивно відповісти на будь-які прохання представників знака, але найперспективнішим напрямом стануть переговори про здобуття нової посади, на яку вони вже давно заслужили.

Діва

Дівам, які перебувають у процесі пошуку нової роботи, варто звернути увагу на пропозицію, яку вони можуть отримати сьогодні. Вона буде вигідною не лише з професійної, а й з фінансової точки зору: зірки радять не бути скромними і чесно говорити про те, на яку суму вони оцінюють свою роботу.

Терези

Терезам – зрозуміло, у разі потреби – необхідно звернутися за допомогою до друзів та рідних. По-перше, вони дуже оперативно та якісно її нададуть, по-друге, зроблять навіть більше, ніж потрібно, і, нарешті, по-третє, ніколи не дорікнуть у тому, що чимось пожертвували заради представників знака.

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Дата публікації
Перегляди
1264
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