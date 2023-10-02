Три знаки зодіаку, яким сьогодні нікому не можна бажати зла з почуття самозбереження

День, коли важко дивитися на світ реально – інстинкти, що панують над людьми, спотворюватимуть картину, підсовуючи замість справжніх фактів спокуси. Важливо тримати під контролем слова та думки, а також не бажати нікому поганого – інакше бумеранг може прилетіти миттєво.

Сьогодні, 2 жовтня, бажати комусь зла не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не можна це робити з почуття самозбереження.

Лев

Левів не можна назвати найобразливішим знаком зодіаку – як правило, вони пропускають чужі шпильки повз вуха, але сьогодні можуть зациклитися на чиїхось словах і всерйоз образитися. У результаті вони – зопалу – можуть побажати комусь зла, про що швидко пошкодують: така поведінка несумісна з їхньою королівською гідністю.

Козоріг

Козороги, яким властива рідкісна – буквально слоняча – злопам'ятність, не пробачають отримані образи. Сьогодні кривдник може настільки сильно зачепити представників знака, що вони накличуть на його голову страшні кари. Швидкість повернення бумеранга не тільки здивує, а й серйозно засмутить їх.

Риби

Риби, незважаючи на властивий їм романтизм, не забувають образи, але не завжди діють одразу – до відплати їм необхідно підготуватися. Але сьогодні щось піде не так – вони почнуть проклинати кривдника. Чи варто говорити про те, що у відповідь вони ризикують отримати серйозний бумеранг.

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